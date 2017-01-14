المرصد السورى: داعش تهاجم دير الزور ومقتل العشرات

بيروت (رويترز)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم داعش شنوا أكبر هجوم لهم منذ شهور على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمدينة دير الزور اليوم السبت مما خلف عشرات القتلى.

وأضاف أن ستة انفجارات على الأقل هزت المدينة فيما اشتبك المقاتلون مع القوات الحكومية.

وتابع أن الطيران السوري رد بقصف مواقع للتنظيم المتشدد.

وتسيطر داعش على معظم أنحاء محافظة دير الزور التى تقع على الحدود مع العراق بما فى ذلك أكثر من نصف المدينة وتحاصر المناطق التي لا تزال الحكومة تسيطر عليها بالمدينة منذ قرابة عامين.