البرلمان السودانى: ملتزمون بعدم إيواء أو دعم أى معارضة لدول الجوار

الخرطوم (أ ش أ)

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السودانى، الفريق أحمد التهامى، التزام السودان بعدم إيواء أو دعم أى معارضة لأى من دول الجوار، داعيا ذات الدول لعدم السماح لقيادة أى نشاط معاد للسودان من أراضيها، مشددا على التعامل بالمثل كأحد الأعراف الدبلوماسية.

وقال التهامى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن "السودان لا يحجر على أى دولة استقبال أى من المعارضين والإقامة فيها، لكن دون أن يقود نشاطا معاديا من داخلها يستهدف أمن واستقرار البلاد"، مؤكدا أن هناك دولا تسمح بقيام نشاط سياسى للمعارضة السودانية، وفتح مكاتب لها.

ونفى التهامى وجود تقارير تؤكد فتح معسكرات على حدود أوغندا مع جنوب السودان، لتدريب عناصر من المعارضة المسلحة السودانية، موضحا أن الدولة لا تتعامل مع التقارير الإعلامية بصورة قاطعة، مبرزا التزام السودان بكافة المواثيق الدولية والمعاهدات الإقليمية، التى تمنع أى دولة من أن تأوى أو تدرب أو تحرك قوات مسلحة تجاه دولة أخرى.