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مساعد وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى لليبيا إيجاد حل شامل للأزمة

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مساعد وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى لليبيا إيجاد حل شامل للأزمة مساعد وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى لليبيا إيجاد حل شامل للأزمة

>كتب أحمد جمعة

استقبل السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية المبعوث الأمريكى للشأن الليبى جوناثان واينر، بحضور السفير الأمريكى إلى ليبيا، وذلك فى ختام الجولات الخارجية لواينر بمناسبة انتهاء فترة ولايته، حيث تناول الجانبان تطورات الأوضاع فى ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسى، بالإضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب فى ليبيا.

 

وأكد السفير القونى خلال اللقاء على وقوف على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية فى البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة يحافظ على وحدة واستقلال البلاد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المتمثلة فى المجلس الرئاسى ومجلس النواب والجيش الليبي، مشيرا إلى الاجتماعات التى استضافتها القاهرة مؤخرا للأطراف الليبية المختلفة لدفع العملية السياسية، وأن مصر ستواصل جهودها فى هذا الشأن بما يحقق المصلحة الليبية فى إرساء الأمن والاستقرار فى البلاد.

 

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكى على توافق الرؤيتين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب فى ليبيا، نظرا لتبعاته السلبية على المنطقة، كذلك أهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى ليبيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم فى مواجهة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

 

وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي، لبحث سبل التنسيق المشترك فى الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية.


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