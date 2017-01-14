«الخارجية» تستنكر بيان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على أحكام القضاء المصرى

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، اليوم، بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تعقيبًا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخرًا، بحق منظمات غير حكومية في مصر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخري أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.

وجدد أبو زيد، التأكيد علي التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، ايمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدًا بوجود أكثر من ٤٨ ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة، واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.

وطالب أبو زيد، الجهات التي نصبت من نفسها حكمًا علي الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادًا إلي معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلي الموضوعية، وأن تلتفت إلي شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي علي أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.