مساعد وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي للشأن الليبي

استقبل طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، المبعوث الأمريكي للشأن الليبي جوناثان واينر، بحضور السفير الأمريكي إلى ليبيا، وذلك في ختام الجولات الخارجية لواينر بمناسبة انتهاء فترة ولايته، حيث تناول الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي، بالإضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب في ليبيا.

وأكد القوني، خلال اللقاء على وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية في البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة يحافظ على وحدة واستقلال البلاد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والجيش الليبي، مشيرًا إلى الاجتماعات التي استضافتها القاهرة مؤخرًا للأطراف الليبية المختلفة لدفع العملية السياسية، وأن مصر ستواصل جهودها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة الليبية في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي على توافق الرؤيتين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا، نظرا لتبعاته السلبية على المنطقة، كذلك أهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في مواجهة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي، لبحث سبل التنسيق المشترك في الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية.