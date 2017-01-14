أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة استاذ جامعي ومستشار أمين «الأعلى للآثار» للجنايات لسبهما جابر نصار

Google+ Print
إحالة استاذ جامعي ومستشار أمين «الأعلى للآثار» للجنايات لسبهما جابر نصار إحالة استاذ جامعي ومستشار أمين «الأعلى للآثار» للجنايات لسبهما جابر نصار

أرشيفية

 

أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، إحالة أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة القاهرة، ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق د. مختار الكسباني، إلي محكمة الجنايات ،لاتهامهم بسب وقذف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، في إحدي البرامج الإذاعية بسبب تجديدات قبة جامعة القاهرة.

واعترف أستاذ الآثار في تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة جنوب القاهرة، بصحة الألفاظ التي وجهها لرئيس جامعة القاهرة، وذلك لرؤيته أن أعمال التجديدات تشوه المظهر الأثري لقبة جامعة القاهرة، مشيرًا إلي أنه قصد من قوله “اللي بيحصل ده سبوبة شغل “، هو تكسب الإدارة الهندسية لجامعة القاهرة بمكافآت غير مستحقة نظير ما أجروه من أعمال مثلت تشويه لقبة الجامعة.

كما استندت النيابة في إحالة المتهم إلي مشاهدتها محتوي القرص المدمج والمحتوي علي تسجيل صوتي مدته 9 دقائق و25 ثانية، والمتضمن الحوار الهاتفي للمتهم والذي عبر خلاله عن غضبه من أعمال التركيبات الخاصة بوحدات تبريد قبة جامعة القاهرة، وقيامه بسب وقذف جابر جاد نصار ومرددا عبارات ” اللي بيحصل ده سبوبة شغل “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة