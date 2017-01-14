إحالة استاذ جامعي ومستشار أمين «الأعلى للآثار» للجنايات لسبهما جابر نصار

أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، إحالة أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة القاهرة، ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق د. مختار الكسباني، إلي محكمة الجنايات ،لاتهامهم بسب وقذف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، في إحدي البرامج الإذاعية بسبب تجديدات قبة جامعة القاهرة.

واعترف أستاذ الآثار في تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بصحة الألفاظ التي وجهها لرئيس جامعة القاهرة، وذلك لرؤيته أن أعمال التجديدات تشوه المظهر الأثري لقبة جامعة القاهرة، مشيرًا إلي أنه قصد من قوله “اللي بيحصل ده سبوبة شغل “، هو تكسب الإدارة الهندسية لجامعة القاهرة بمكافآت غير مستحقة نظير ما أجروه من أعمال مثلت تشويه لقبة الجامعة.

كما استندت النيابة في إحالة المتهم إلي مشاهدتها محتوي القرص المدمج والمحتوي علي تسجيل صوتي مدته 9 دقائق و25 ثانية، والمتضمن الحوار الهاتفي للمتهم والذي عبر خلاله عن غضبه من أعمال التركيبات الخاصة بوحدات تبريد قبة جامعة القاهرة، وقيامه بسب وقذف جابر جاد نصار ومرددا عبارات ” اللي بيحصل ده سبوبة شغل “.