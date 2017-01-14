النيابة الإدارية تحيل مسئولى مدرسة بالدقهلية للمحاكمة لضرب طالب على عينه

كتب: عبد الله محمود

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "أ.ص" اخصائي تطوير تكنولوجي بمدرسة ذكي اسماعيل الاعدادية المشتركة بالكرامة،"س.ع" وكيلة المدرسة، "ف.س" أمينة معمل ومشرفة دور بالمدرسة، "ي.م" مدرس علوم والمشرف العام على المدرسة، "م.ا" مدير المدرسة و"م.ك" معلم مساعد حاسب آلي بذات المدرسة للمحاكمة التأديبية.

لأنهم فى يوم 12/12/2016 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، وأتوا بفعل من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن :

1. تعدي "أ.ص" اخصائي تطوير تكنولوجي بالمدرسة بالضرب على الطالب احمد ناصف السعيد بخرطوم أنبوب على عينه اليسرى مما أحدث به اصابات وهدد بفقدان البصر وايذائه معنوياً وذلك داخل غرفة الحاسب الآلي بالمدرسة.

2. تقاعس كل من "س.ع" وكيلة المدرسة، "ف.س" مشرفة دور بالمدرسة، "ي.م" المشرف العام على المدرسة عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة سالفة الذكر سواء بتحرير مذكرة ضد الاخصائي أو بأخطار الادارة بها وبالمخالفة للتعليمات.

3. قامت "م.ك" معلم مساعد حاسب آلي بدمج فصلي 1/1، 1/2 داخل غرفة الحاسب الالي بالمدرسة يوم 12/12/2016 مما ترتب عليه حدوث فوضى داخل المدرسة وذلك بالمخالفة للتعليمات.

4. تقاعس "م.ا" مدير المدرسة عن اتخاذ إي أجراء حيال واقعة ضرب الطالب أحمد ناصف السعيد على عينه اليسرى بخرطوم أنبوب، وكذلك حيال دمج فصلي 1/1، 1/2 بالمدرسة اثناء الحصة الخامسة يوم 12/12/2016 داخل غرفة الحاسب الالي مما أحدث فوضى بالمدرسة.

جدير بالذكر أن مركز معلومات النيابة الإدارية كان قد رصد ما نشرته أحد الجرائد اليومية بعنوان " تلميذ الاعدادي " يفقد عينه في حفلة ضرب جماعي للطلاب بخرطوم انبوب .. مدرس الكمبيوتر اصاب الطفل احمد بنزيف في العين " وفور العرض على المستشار علي رزق رئيس الهيئة تم احالة الواقعة لنيابة اجا الادارية حيث باشر التحقيقات وائل عبد السلام رئيس النيابة بأشراف المستشار طارق نصر مدير النيابة