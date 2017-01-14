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الرئيس السيسى يبحث مع قيادات الدولة الأوضاع الأمنية الراهنة

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الرئيس السيسى يبحث مع قيادات الدولة الأوضاع الأمنية الراهنة الرئيس السيسى يبحث مع قيادات الدولة الأوضاع الأمنية الراهنة

>كتب محمد الجالى

عقد  الرئيس عبد الفتاح صباح اليوم، اجتماعاً شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، و وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة فى كافة أنحاء البلاد، ولاسيما فى سيناء التى تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية المتورطة فى عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأشاد  الرئيس السيسى، خلال اللقاء بجهود القوات المسلحة والشرطة فى حماية أمن ، معرباً عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التى يقدمونها، مشدداً على استمرار التحلى بأعلى درجات الاستعداد القتالى واليقظة والحذر، فضلاً عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين كافة الأجهزة المعنية، بحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقة والقبض على عناصرها.


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