سقوط هاربين من أحكام قبل ترويجهما مليون جنيه مزورة بالإسكندرية

كتب محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف سابق بوحدة محلية وسائق، وبحوزتهما مليون جنيه مقلدة فئتى (المائة والمائتى جنيه)، قبل ترويجها بمحافظة الإسكندرية.

بداية الواقعة بعد أن رصدت المتابعة الميدانية لضباط الإدارة فى الآونة الأخيرة، تحت إشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ظهور عملات وطنية مقلدة من فئات (المائتى والمائة جنيه) المقلدة بإتقان شديد وانتشارها بنطاق محافظات الجمهورية.

أسفرت تحريات العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن قيام كل من "عادل .ع.م" 55 سنة موظف بوحدة محلية سابقا ومقيم المنتزه الإسكندرية، والسابق اتهامه فى قضيتى تقليد عملة ومحكوم عليه هارب فى قضية (تقليد عملة) والمقضى فيها بالحبس خمس سنوات غيابياً .

و"سعيد. م.ع" 52 سنة سائق ومقيم كفر الدوار البحيرة والمحكوم علية الهارب فى 11 حكم (تبديد – شيكات) بإجمالى سبعة عشر سنة غيابياً .

وأضافت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى بزعامة المتهم الأول تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية من فئتى (المائتى والمائة جنيه) متخذين وحدة سكنية قاموا باستئجارها حديثاً بالإسكندرية مقراً لممارسة نشاطهم، وهروباً من محل إقامتهم الأصلى بمدينة كفر الدوار متخذين الحيطة والحذر خشية ضبطهم لصدور العديد من الأحكام ضدهم.

وكشفت التحريات احتفاظ المتهمين بمبالغ مالية كبيرة من العملات الوطنية المقلدة وفى سبيلهم لترويجها على راغبى التعامل بها مقابل حصولهم على مبالغ مالية صحيحة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان وسام مجدى ومحمد جلال من ضبط المتهمين فى كمين أعد لهما بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبتفتيش الشقة محل الضبط تم العثور على أوراق مالية مقلدة بمبلغ مليون ومائة وستة آلاف وخمسمائة جنيه مقلدة من فئة (المائتين، والمائة، والعشرة جنيهات) معدة للترويج وملفوفة باستيكرات مقلدة منسوبة لعدة بنوك.

كما تم ضبط لفافة كبيرة الحجم ومجموعة من الأفرخ فضية اللون والمستخدمة فى عملية إعداد الشريط التأمين وقطعة مطاطية مستخدمة فى عملية تصنيع قوالب الأختام وبصمتها وأدوات أخرى تستخدم فى التقليد.

وبسؤال المتهمين المضبوطين أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض للنيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.