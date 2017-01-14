إحالة المتهمين بقتل صيدلى السلام إلى محكمة الجنايات

كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، والمستشار إسلام الجوهرى، رئيس نيابة الحوادث، 4 متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل صيدلى داخل صيدليته بمدينة السلام.

وكانت تحقيقات المستشار أحمد عاصى وكيل نيابة الحوادث، كشفت أن المتهمين اتفقوا على سرقة الصيدلية فى وقت متأخر من الليل، وذلك بعد أن قام أحدهم بمراقبة المجنى عليه على مدار عدة أسابيع علموا خلالها أنه يمكث بالصيدلية بمفرده، فضلا عن عدم تواجد كاميرات مراقبة بمحيط مكان الحادثة.

واعترف المتهم الأول خلال التحقيقات، أنه استغل دور المتهم الثانى فى مراقبة الطريق بعد أن قاموا بإنهاء حياة المجنى عليه، وقام هو بسرقة الأموال المتواجدة داخل خزينة الصيدلية، وأخفى عنه المبلغ الذى سرقه حتى ينعم به بمفرده، وبعد إنهاء جريمته حاول الفرار قاصدا محافظة الإسكندرية، برفقة صديق ثالث له، وقام بصرف المسروقات فى قضاء ليلة حمراء فى أحد الكباريهات بالإسكندرية.

واعترف المتهم الثانى أمام النيابة، أنهم أجروا مراقبة مستمرة للصيدلية على مدار عدة أيام وترددوا عليها عدة مرات، حتى يتأكدوا من أنها خالية من كاميرات المراقبة، وأن المجنى عليه يتواجد بمفرده ويمكث بالصيدلية لفترات متأخرة من الليل، وبالفعل نفذوا خطتهم وقاموا بالتخلص منه بعدة طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، واتفقوا على أنه فى حالة عدم توافر أموال بالخزينة سيتم سرقة كميات من الأدوية بقصد بيعها، وكان بحوزتهم "أكياس سوداء" لهذا الغرض، وبعد حصولهم على المسروقات أخفوا تلك الأكياس فى الصيدلية وفروا هاربين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، وحيازة اسلحة بيضاء، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.