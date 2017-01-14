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خصم 3 أيام من راتب 22 معلم و4 عمال بتعليم بأسيوط

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خصم 3 أيام من راتب 22 معلم و4 عمال بتعليم بأسيوط خصم 3 أيام من راتب 22 معلم و4 عمال بتعليم بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

قرر صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مجازاة 22 معلم و4 عمال، بخصم 3أيام من راتبهم وذلك لمخالفتهم ضوابط العمل خلال فترة الإمتحان، وسوء نظافة المدارس، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها وكيل الوزارة على عدد من المدارس بقرية المعابدة التابعة لإدارة أبنوب التعليمية , وذلك ضمن الجولات التى يقوم بها وكيل الوزارة لمتابعة أعمال سير إمتحانات الشهادة الإبتدائية بمدارس المحافظة ورافقه خلالها محمد معتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية ومحمود مصطفى مدير إدارة التعليم الإبتدائى.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن الجولة شملت عدد من اللجان من بينها لجنة رقم 12 ومقرها مدرسة المعابدة الإبتدائية الصباحية " واللجنة رقم (50) ومقرها مدرسة " المعابدة الإبتدائيةالمسائية، كما قرر وكيل الوزارة منح رئيس لجنة مدرسة عطية سيد الإبتدائية بالمعابدة، والمراقبين الأوائل شهادة تقدير وذلك لإنضباط أعمال سير الإمتحانات داخل اللجان.

 

وأوضح وكيل الوزارة أنه خلال متابعته للجان الإمتحانات بمدرسة المعابدة الصباحية فوجئ بتغيب 9ملاحظين عن العمل باللجنة فوجب خصم 3 أيام من راتبهم وكذلك عاملي المدرسة لسوء النظافة باللجنة، وفى المعابدة المسائية تغيب 10ملاحظين عن العمل باللجنة فوجب مجازاة كل منهم بخصم 3أيام من رواتبهم وكذلك عاملى المدرسة لسوء النظافة بالمدرسة.

 

وأشاد وكيل الوزارة بمدرسة عصية سيد الإبتدائية لما لاحظة من إنضباط داخل اللجنة فوجب مكافأة كلا من رئيس ومراقبى اللجنة ومنحهم شهادات تقدير.

 

أكد وكيل الوزارة على  أن المتابعة مستمرة ومتابعة بصفة يومية على المدارس وذلك لضبط سير الامتحانات وللتأكد من انتظام العمل داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى التى تشدد على ضرورة المتابعةالمستمرة وذلك للمحافظة على إنتظام أعمال الإمتحانات داخل المدارس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 


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