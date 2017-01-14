سكك حديد قنا تسلم حقيبة بها مشغولات ذهبية ونقود لسيدة فقدتها بقطار الصعيد

تمكنت وحدة مباحث سكك حديد قنا من إعادة حقيبة سيدة بداخلها متعلقات ذهبية وهاتفى محمول ومبلغ مالى فقدتها بأحد قطارات الصعيد القادمة من أسوان متجه إلى محافظة الأقصر.

كان اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تلقى إخطارا من اللواء سامى غنيم مدير إدارة البحث بإدارة النقل والمواصلات، يفيد تمكن مباحث سكك قنا بالتنسيق ومباحث سكك حديد الأقصر اليوم، بتسليم حقيبة فقدتها سيدة بداخل أحد قطارات الصعيد القادمة من أسوان .

تلقى الرائد عصام رشوان رئيس مباحث سكة حديد الأقصر بلاغا من "سامح . ف" موظف مقيم محافظة أسوان، بفقد حقيبة اليد الخاصة بزوجته أثناء استقلالهما أحد القطارات القادمة من أسوان متجه إلى القاهرة ونزولها بمحطة الأقصر، فتم التنسيق بين مباحث سكة حديد الأقصر والعقيد حسين السماحى مفتش مباحث سكة حديد منطقة الجنوب، وتبين أن الحقيبة موجودة بالعربة رقم 4 بالقطار رقم 2009، وتم العثور عليها عن طريق قوة تأمين القطار، وتسليمها لمباحث سكة حديد قنا أثناء توقف القطار بالمحطة، وبفتحها تبين بداخلها مشغولات ذهبية و2 فيزا كارت ومبلغ مالى 700 جنيه والبطاقة الشخصية وعدد 2 جهاز محمول بقيمة 10 آلاف جنيه، فتم تسليم الحقيبة لصاحب البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة.