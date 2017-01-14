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هل تؤيد التحاق الأطفال بالروضة ؟

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هل تؤيد التحاق الأطفال بالروضة ؟ هل تؤيد التحاق الأطفال بالروضة ؟

ينفذ فريق مسرعات وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع صحيفة البيان استطلاعا للرأي حول التحاق الأطفال بالروضة ، وذلك في إطار خطة عمل الفريق لمعالجة هذه القضية المهمة ..
> الاستطلاع يتم على حساب صحيفة البيان على " تويتر " وكذلك على الموقع الإلكتروني لـ " البيان " ، كما أن هناك نقاشا للأمر على حسابات البيان في فيسبوك وانستغرام وغوغل بلس .
> وتعزيز للمشاركة الجماهيرية ندعوكم للتفاعل والمشاركة في هذا الاستطلاع الذي يهمنا جميعا ويعالج قضية مهمة تحدد مستقبل أبنائنا.

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