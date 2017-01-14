هل تؤيد التحاق الأطفال بالروضة ؟

ينفذ فريق مسرعات وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع صحيفة البيان استطلاعا للرأي حول التحاق الأطفال بالروضة ، وذلك في إطار خطة عمل الفريق لمعالجة هذه القضية المهمة ..

> الاستطلاع يتم على حساب صحيفة البيان على " تويتر " وكذلك على الموقع الإلكتروني لـ " البيان " ، كما أن هناك نقاشا للأمر على حسابات البيان في فيسبوك وانستغرام وغوغل بلس .

> وتعزيز للمشاركة الجماهيرية ندعوكم للتفاعل والمشاركة في هذا الاستطلاع الذي يهمنا جميعا ويعالج قضية مهمة تحدد مستقبل أبنائنا.