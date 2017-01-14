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سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى إمبابة

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سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى إمبابة سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى إمبابة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته ربع كيلو من مخدر الهيروين فى إمبابة.

وردت معلومات للنقيب كريم أبو العباس ضابط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار "محمد. ص" عاطل، بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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