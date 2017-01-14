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مصادر أمنية كويتية: معلومات عن تهديدات إرهابية بالبلاد

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مصادر أمنية كويتية: معلومات عن تهديدات إرهابية بالبلاد مصادر أمنية كويتية: معلومات عن تهديدات إرهابية بالبلاد

>الكويت (أ ش أ)

كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت، على مدى ثلاثة أيام متتالية، معلومات استخباراتية تفيد بتحضير الجماعات الإرهابية عملاً إجرامياً يستهدف إحدى الإدارات ذات الصلة بأمن الدولة والمباحث الجنائية.

وأكدت المصادر فى تصريحات لصحيفة " الجريدة " الكويتية نشرتها فى عددها الصادر اليوم السبت، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لأمن الدولة، بناء على تلك المعلومات، اتخذتا إجراءات وتدابير أمنية احترازية لمواجهة أى تهديد محتمل، لافتة إلى حدوث تنسيق مع الأجهزة الأمنية المساندة لفرض إجراءات أمنية مشددة حول عدد من المبانى، فضلاً عن فرضها فى محيط المطار الدولى، والصالات الداخلية للمطار.

وأضافت المصادر أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت أيضا فى المنافذ الحدودية للكويت، مع إصدار تعليمات بتدقيق التفتيش الأمنى والتعامل الفورى والحازم مع أى استهداف لأمن الكويت .


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