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محمد بن زايد يطمئن على صحة سفير الدولة في أفغانستان

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محمد بن زايد يطمئن على صحة سفير الدولة في أفغانستان محمد بن زايد يطمئن على صحة سفير الدولة في أفغانستان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستشفى المفرق واطمأن على صحة سفير الدولة في أفغانستان والمصابين جراء التفجير الإرهابي في قندهار.

وقال سموه أن الإمارات لن تحيد عن طريقها ومنهجها الراسخ في خدمة الإنسانية وأكد أن الأعمال الاجرامية الحاقدة لن تنال من عزيمة أبناء الوطن في مواصلة مسيرة الخير والعطاء ونشر الأمن والسلام.

ووصلت الخميس الطائرة العسكرية الخاصة القادمة من مطار قندهار وعلى متنها جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية والدبلوماسي مبارك الساعدي والمترجم الافغاني الذي يعمل في سفارة الدولة والناجين من الانفجار الإرهابي في قندهار.

وأصيب سفير الدولة لدى أفغانستان وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته في هجوم بقنبلة جراء اعتداء إرهابي آثم على دار الضيافة لوالي قندهار.

 

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