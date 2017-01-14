«حكومة دبى»: المصريون اشتروا عقارات بالإمارة بـ13 مليار جنيه خلال 2016

(أ.ش.أ)

أعلنت دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى اليوم، أن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين قاموا بشراء وحدات عقارية فى دبى خلال العام الماضى 2016، بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصرى “650 مليون دولار”، ما يعادل 2.4 مليار درهم إماراتى على شراء عقارات فى دبى، تمت من خلال 1364 مستثمرًا مصريًا، مقابل نحو 14 مليار جنيه مصرى “700 مليون دولار” بما يعادل 2.6 مليار درهم فى 2015.

وذكر التقرير، الذى صدر اليوم حول تصرفات السوق العقارى فى دبى عن العام 2016، أن إجمالى التصرفات العقارية بدبى خلال العام الماضى بلغت 259 مليار درهم، بما يعادل 4ر1 تريليون جنيه، أو 70.6 مليار دولار، منها 103 مليارات درهم عمليات شراء و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقارى.

وأوضح التقرير، أن إجمالى قيمة الاستثمارات بقطاع العقارات بدبى خلال 2016 تجاوز 91 مليار درهم تم ضخها من قبل أكثر من 42 ألف مستثمر، منها 35 مليار درهم من خلال 12768 مستثمرًا خليجيًا، وتبوأ مستثمرو الإمارات مكانة الصدارة على الخليجيين والعرب والأجانب لاستثمارهم ما يقرب من 22 مليارا من خلال 7 آلاف مستثمر إماراتى، وحل المستثمرون السعوديون فى المرتبة الثانية باستثمارات قدرها 8 مليارات درهم من خلال 3294 مستثمرًا واقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز المليارى درهم، بواقع 1006 و770 مستثمرًا على التوالى، بينما كانت استثمارات العمانيين (301 مستثمر) والبحرينيين (244 مستثمرا) بقيمة مليار درهم.

وأشار تقرير دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى إلى أن إجمالى قيمة استثمارات العرب غير الخليجيين زاد على 12 مليار درهم خلال عام 2016 من خلال 6416 مستثمرا، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين فى قاعدة بيانات أراضى دبى 16 جنسية.

ولفت إلى أن المستثمرين الأردنيين جاءوا بعد المصريين على صعيد عدد المستثمرين العرب بعدد 1331 مستثمرا، من حيث قيمة استثماراتهم التى زادت على 2.5مليار درهم، تلاها مستثمرو كل من لبنان والعراق والسودان وفلسطين واليمن والجزائر، ودول أخرى من الوطن العربى.

وبلغ إجمالى قيمة استثمارات الأجانب غير العرب والخليجيين فى سوق العقارات بدبى خلال 2016 أكثر من 44 مليار درهم من خلال 22834 مستثمرًا من 136 دولة، وسجل المستثمرون الهنود تفوقًا واضحا فى حجم وقيمة استثمارتهم على نظرائهم من الأجانب، بعد قيامهم بضخ أكثر من 12 مليار درهم فى سوق دبى العقارى من خلال 6236 مستثمرًا، وتلاهم الباكستانيون من حيث العدد “3372 مستثمرًا” باستثمارات قيمتها 4ر4 درهم، كما بلغ عدد المستثمرين البريطانيين الذين اشتروا عقارات فى دبى فى 2016 نحو 3372 مستثمرًا بقيمة 8ر5 مليار درهم، وتلاهم مستثمرون من الصين وكندا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

ومن حيث المناطق الأكثر جذبا للمستثمرين العقاريين فى دبى فى 2016، أكد التقرير أن أعلى 5 مناطق من حيث المبايعات تصدرتها منطقة برج خليفة بعدد 2097 صفقة بقيمة زادت على السبعة مليارات درهم، بينما سجلت مرسى دبى 2937 صفقة بقيمة 3ر6 مليار دولار، ثم الخليج التجارى فى المركز الثالث بقيمة 2ر6 مليار درهم، تليها “جبل على 1″ و”ورسان 1″.

وأشار تقرير دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة دبى إلى أن عام 2016 شهد تدشين 134 مشروعًا عقاريًا جديدًا زادت قيمتها عن 100 مليار درهم ودخول 55 مطورًا عقاريًا جديدًا إلى السوق، كما تم تسجل 410 آلاف عقد إيجار من مختلف الفئات فى كافة أرجاء دبى، ووصل عدد الوسطاء العقاريين خلال العام الماضى 5933 وسيطًا ومكاتب الوسطاء إلى 2285 مكتبًا.