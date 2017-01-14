«داعش» يحرق 65 منزلًا بولاية ننجارهار شرقى أفغانستان

(أ.ش.أ)

أكد المتحدث باسم حاكم ولاية ننجارهار الأفغانية، عطا الله خوجيانى، اليوم، حرق أنصار تنظيم “داعش” الإرهابى أكثر من 65 منزلًا، بولاية ننجارهار شرق أفغانستان.

وقال خوجيانى، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، “إن أنصار تنظيم داعش أقدموا على إحراق المنازل فى منطقة كوت، فى وقت متأخر، مساء أمس”.

وأشار إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، مضيفًا أنه تم هجر المنازل، عندما اقتحم أنصار الجماعة الإرهابية منطقتى “بادا جوندا” و”بار سيباى”.

وأوضح أن أنصار “داعش” أحرقوا المنازل، بعد أن رفض سكان المنطقة مبايعتهم والتعهد بالولاء لهم، ويأتى ذلك بعد أن تكبد أنصار التنظيم خسائر فادحة وضحايا فى العمليات المناهضة للإرهاب فى هذه الولاية.