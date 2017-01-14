قبل «شيريهان» نجوم أعادهم «مدحت العدل» للأضواء أبرزهم «الساحر و هنيدي»

عودة “شيريهان” مازالت الكثير من تفاصيلها لم تعلن بعد، وإن كانت تحمل الكثير من المفارقات التي تحتاج التوقف امامها، وخاصة فيما يخص”مدحت العدل”.

السيناريست الذي أصبح بمثابة “نقطة التحول” فى حياة الكثير من النجوم الذين وضع بعضهم تحت الاضواء، ومنهم ” عمرو دياب ومحمد هنيدى”،أو الذين أعادهم إليها بعد غياب، وأبرزهم الراحل “محمود عبد العزيز”..وهو ما نرصده هنا..

وقبل ان يكون مشاركا فى صناعة الفارق فى حياة النجوم الذين أقترب منهم ، مر “مدحت ” الذى بلغ امس الجمعه 13 يناير عامه السادس والستون. بنفس التجربة ، فهو الطبيب الذى تحول لشاعر غنائي،، قبل ان يصبح السيناريست الذى وضع حجر أساس موجة السينما الشبابيه فى التسعينات.

“ايس كريم ..عمرو دياب”

بعد 11 عاما من ممارسته مهنة الطب ،و كتابته الاغنيه كهاوى،وبالتحديد عام 1992،لعبت الصدفه دورها مع مدحت العدل،،حينما طلب منه المخرج خيرى بشارة كتابة اغانى فيلم “ايس كريم فى جليم”..باعتباره صديقا وسبق وكتب بعض أغنيات بطل العمل “عمرو دياب”.

> وبلغ حماس مدحت للتجربه،أن فاجا”بشارة”باعادة كتابته للسيناريو والحوار بالإضافة للاغاني ،ليكتب به شهادة ميلادة كسيناريست..ويضع نفسه أمام مفترق طرق بين الطب الذى يعمل به والفن الذى احبه،فاختار الأخير خاصة بعد أن ساهم الفيلم فى صناعة نجومية صديقه عمرو دياب.

( شيكا بيكا) محمد فؤاد

بعد عام من مشاركته فى رفع شعبية عمرو دباب،،ساهم مدحت العدل.فى تقديم محمد فواد..كبطل سينمائي ونجم شباك من خلال فيلم “امريكا شيكا بيكا”،،ولاقت اغنيته (يعنى أيه كلمة وطن) نجاحا كبيرا.

محمد هنيدى (فى الجامعة الأمريكية )

عام 1998 كان العام الذى وضع به مدحت حجر الأساس لموجة السيما الشبابية، ومع شقيقه د.محمد العدل منتجا وسعيد حامد مخرجا ،دفعوا الممثل الشاب محمد هنيدى لتصدر شباك الإيرادات محققا أرقاما قياسيه،عبر فيلم “صعيدى فى الجامعة الأمريكية.

> (شورت وفانلة وكاب)أحمد السقا و

> وضع به أحمد السقا بين الصفوة من نجوم الصف الاول،وعضو به عام. 2000..التعثر الذى صادف أولى محاولات تقديم مصطفى قمر كممثل سينمائي، حينما شارك مع الراحل أحمد زكى عام 1998،بطولة فيلم “البطل”.

(المصرى )محمود عبد العزيز

مع مواصلة الدفع بكل من مصطفى قمر،هانى سلامه،وعمرو وأكد فى (أصحاب ولا بيزنس )،و أحمد السقا (مافيا)،والثنائى أحمد رزق وأحمد عيد في (اوعى وشك).

> تبقى الخطوة الأكبر بمشوار مدحت ،هى نجاحه فى إعادة الفنان الراحل محمود عبد العزيز إلى الشاشه الصغيرة بعد غياب 17عاما،،ليقدم من تأليفه مسلسل (محمود المصرى).

(شيريهان)

عودتها بعد غياب يص الى 15عاما،،هى أيضا إنجاز يحسب ل مدحت،ويزيد الأسئلة حول صاحب (الحلم العربى)،،الذى كتب شهادات ميلاد نخبه من أبرز التجوم،،وفتح الباب لعودة نجوم طالما اشتقنا لهم..