«الزراعة»: ضبط 4403 عبوة من المبيدات غير المسجلة والمحظور تداولها في 10 محافظات‎

كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن إجمالي العبوات التي تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المبيدات المحظورة وغير المرخصة والتي بلغت حوالي 4403 عبوة من المبيدات مختلفة الأنواع والسعات بعضها غير مرخص أو منتهية الصلاحية

وقالت الوزارة في بيان لها، أن المضبوطات تشمل حوالي 3049 عبوة من المبيدات مختلفة الأنواع والسعات، فضلاً عن 1289 جركن من الأحماض الفسفورية مجهولة المصدر، وكميات من المخصبات الزراعية، كذلك ضبط سيارة توزيع مبيدات بدون ترخيص بها 20 عبوة من المبيدات منتهية الصلاحية، وأقراص تبخير غير مسجلة.

وأوضح البيان أن تلك الكميات تم ضبطها في 10 محافظات مختلفة هي: القليوبية، الغربية، النوبارية، المنيا، البحيرة، المنوفية، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، وكفر الشيخ، حيث بلغ عدد المحلات التي تم المرور عليها في هذه المحافظات حوالي 229 محل.

وأكدت الوزارة أنه تم تحرير محاضر لتلك المخالفات بتهم الاتجار في مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وأخرى منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلاً عن التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة مستمرة في حملاتها المشددة للرقابة والتفتيش على محلات الإتجار في المبيدات والأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، لرصد أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، معتبرًا ذلك الأمر أمناً قومياً لارتباطه بالأمن الغذائي لمصر، وصحة مواطنيها.

وقال فايد أنه تم تشكيل لجان مركزية مشتركة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وأقسام الرقابة على المبيدات بالمحافظات والمعمل المركزي للمبيدات ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لضبط سوق المبيدات الزراعية بالمحافظات المختلفة.