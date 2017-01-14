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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام‎ لجلسة 24 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام‎ لجلسة 24 يناير المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام‎ لجلسة 24 يناير المقبل

أرشيفية

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، فى اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، لجلسة ٢٤يناير المقبل،  مع تغريم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، ومأمور السجن، ألفين جنيه لكل منهما لعدم إحضار المتهمين

ةكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات، في يونيو من العام الماضي، بمنطقة الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة، أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

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