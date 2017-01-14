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كرة السلة يخاطب الآثار لإقامة قرعة المونديال بقصر محمد على

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كرة السلة يخاطب الآثار لإقامة قرعة المونديال بقصر محمد على كرة السلة يخاطب الآثار لإقامة قرعة المونديال بقصر محمد على

>ياسمين يحيى

خاطب مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، نظرائهم بوزارة الآثار، لإنهاء الترتيبات الخاصة بإقامة قرعة بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والمقرر إقامتها يوم 11 فبراير المقبل بقصر محمد على فى المنيل، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة بين الجانبين للاتفاق على كل الترتيبات، خاصة أن القرعة ستشهد حضور مندوب من كل دولة من المشاركين بالبطولة.

 

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 دولة تشارك بمونديال كرة السلة 

يشارك ببطولة كأس العالم لكرة السلة 16 دولة وهى كل من من أنجولا ومالى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل، وبورتريكو وإيران واليابان وكوريا وفرنسا، وليتوانيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى المستضيفة.

 

وزير الرياضة يشهد قرعة مونديال كرة السلة

 

وجه اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، الدعوة إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لحضور مراسم القرعة، فى ظل أهمية الحدث الذى تستضيفه مصر خلال يوليو من العام الجارى بعد أن نالت شرف تنظيمه بعد منافسة مع إيطاليا ولاتفيا وإسرائيل، حيث فشلت الأخيرة فى التأهل إلى منافسات المونديال عقب هزيمته فى جميع مبارياته بالتصفيات الأولية التى أقيمت بتركيا، عقب خسارته أمام كل من البوسنة ولاتفيا وليتوانيا.


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