مدير آثار الغربية يقترح تطبيق نظام التذاكر السنوية للنهوض بالسياحة

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

قدم الدكتور ممدوح عباس، مدير عام آثار الغربية والمشرف العام على الدورة التدريبية الثانية، عدة مقترحات للنهوض بالآثار والتسويق لها داخلياً وخارجياً، وزيادة أرباح وموارد الوزارة .

جاء ذلك فى افتتاح فعاليات دورة تدريب الأثريين بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، والدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، وعدد كبير من مفتشى الآثار بالمحافظات الثلاث.

وقدم "عباس" مقترحا بتطبيق نظام التذاكر السياحية فى المناطق الأثرية، وهى عبارة عن 8 تذاكر صالحة لمدة عام تكفى كل سائح للدخول للمناطق السياحية، ويستفيد منها جميع العاملين بالسياحة، من خلال إحدى الشركات الكبرى، وتتحمل طبع التذاكر وصيانة الماكينات الخاصة بها على أن يتم البدء فى تطبيق الفكرة فى 4 محافظات كمرحلة أولى والتعميم على باقى المحافظات.

واقترح "عباس" إعادة النظر فى رسوم معاينة حفر الأساس حيث يتم تحصيل 60 جنيهاً على حفر كل 100 متر وتقوم المناطق الأثرية بدفع 180 جنيهاً، وهو ما يحمل الوزارة نفقات باهظة تصل إلى 15مليون جنيه سنوياً، مطالباً بإعادة النظر فى رسوم المعاينات.

كما اقترح الدكتور ممدوح عباس إنشاء مركز ترجمة لتدريب الأثريين والاستعانة بمن يجيدون اللغة، بالإضافة إلى فرض رسوم على طابع وزارة الآثار فى جميع المصالح الحكومية، وهو ما يوفر أرباحا للوزارة، وتكليف مجموعة من الشباب فى المناطق الأثرية لتمهيد مداخل ومسارات المعابد والمناطق الأثرية بدلا من الاستعانة بشركات أجنبية وهو ما يوفر على الوزارة نفقات باهظة.

وأوضح مدير عام آثار محافظة الغربية أن هناك 70 ألف أثرى يعملون بالوزارة، مقدماً اقتراحاً لإنشاء شركة مساهمة بأسهم للأثريين لتسويق المنتج الأثرى والمراكز البحثية وطرح الفكرة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار فى إنشاء الشركة، وهو ما سيعود بالنفع على الأثريين.