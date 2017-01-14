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مدير عام عمليات جنوب سيناء يؤكد استقرار الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

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مدير عام عمليات جنوب سيناء يؤكد استقرار الطقس خلال 48 ساعة المقبلة مدير عام عمليات جنوب سيناء يؤكد استقرار الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد العميد عصام خضر مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء على أن حالة الطقس مستقرة بجميع مدن المحافظة خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك طبقا للبيان الذى أرسلته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وأضاف خضر فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن السحب الممطرة تكون متوسطة الشده على سيناء مع طقس معتدل دافئ خلال ساعات النهار وشديد البروده ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة مما يتيح كافة الأنشطة البحرية مشيرا إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وأوضح خضر أن درجات الحرارة الصغرى والعظميى لبعض مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد حيث تصل درجة الحرارة بمدينة طابا الصغرى 4 والعظمى 19 والطور 10 : 22 وشرم الشيخ 15 : 23 وكاترين 6 : 21 و رأس سدر 9 : 20 ونويبع 13 : 22 .


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