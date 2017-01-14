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هيئة موانئ البحر الأحمر : وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

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هيئة موانئ البحر الأحمر : وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس هيئة موانئ البحر الأحمر : وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

>السويس – سيد نون

أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لإستقبال السفينة أرزوجاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

 

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم ان ميناء نويبع يستعد كذلك لاستقبال العبارة سينا و على متنها 336 راكب و 7 براد و 2 تريلا  و 2 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 338 راكب و 4 براد و 11 تريلا  و 1 سيارة و 1 باص جيت فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 151 راكب و 22 براد 11 تريلا و 570طرد سمك .

 

 


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