اليوم.. برشلونة يلتقي لاس بالماس بـ«الكامب نو»

يستضيف فريق برشلونة نظيره لاس بالماس، فى الخامسة وربع من مساء اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

يسعى برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات فى الليجا، بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابى أمام مضيفه فياريال بنتيجة 1/1، فى الجولة الماضية بالدوري الإسبانى.

يتسلح برشلونة فى مواجهة لاس بالماس، بتألق الثلاثى الهجومى المعروف بـ”MSN”، حيث نجح ميسي فى تسجيل 3 أهداف متتالية من الركلات الحرة المباشرة، فيما وصل مهاجم أوروجواى أوروجواى لويس سواريز للهدف المئوى بقميص البارسا أمام أتليتك بلباو، كما فك البرازيلى نيمار دا سيلفا، النحس التهديفى الذى استمر لما يقرب من 84 يوما.