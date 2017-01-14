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«الإنتاج الحربى» تدعم الصناعة المصرية بثلاجة «حلوان360» بسعر 7250 جنيهًا

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«الإنتاج الحربى» تدعم الصناعة المصرية بثلاجة «حلوان360» بسعر 7250 جنيهًا «الإنتاج الحربى» تدعم الصناعة المصرية بثلاجة «حلوان360» بسعر 7250 جنيهًا

ثلاجة-الانتاج-الحربى

تستعد شركة حلوان للأجهزة المعدنية، إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى لطرح الثلاجة “حلوان 360″ بالأسواق مع نهاية الأسبوع الجارى تحت شعار ” شجع المصرى “.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم،  فإن خط إنتاج الثلاجات والديب فريزر حلوان 360، يعد الأضخم وأحدث خط إنتاج فى الشرق الأوسط، طبقًا للمواصفات القياسية والعالمية لخطوط التبريد، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف منتج سنويًا.

فيما أكد المهندس درويش الجندى رئيس مجلس إدارة الشركة، أن سعر الثلاجة حلوان 360، هو 7250 جنيه، حيث تم عمل دراسة وافيه ﻷسعار السوق ومتطلباته، حرصًا على أن يكون سعر المنتج هو الأرخص فى الأسواق والأجود فى المواصفات، ليكون منافسًا قويًا لمثيله من المنتج الأجنبى، مشيرًا إلى أن بعض الشركات العالمية ترفع السوق، لعدم توافر المنتج لديها فى الأساس بعد أزمة الاستيراد وعدم توافر العملة الصعبة.

وأكد درويش، أن الثلاجة نوفروست حلوان 360 الـ 16 قدم، تتميز بأنها صديقة للبيئة وحاصلة على أعلى مستوى كفاءة للطاقة A، وأقل استهلاكًا للكهرباء، كما تتميز بكبر المساحة الداخلية، حيث تسع 436 لتر، ولوحة ديجيتال للتحكم فى درجات الحرارة وبمكونات مانعة للبكتيريا، ومانعه للضوضاء والجهد الكهربي لها 220 فولت إضافة إلى المظهر الجمالى المميز وبضمان 5 سنوات.

وأضاف، أن الثلاجة ستكون فى جميع منافذ البيع الرئيسية بالهرم، وروكسي، وحلوان، وطنطا، والأسكندرية، فور نزولها فى الأسواق فضلا عن توزيعها فى جميع منافذ بيع شركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الشركة تحرص على توافر جميع منتجاتها فى باقي محافظات الجمهورية من خلال موزعين معتمدين.

وأوضح الجندى، أن الشركة بها خدمة صيانة لجميع منتجاتها من خلال منافذ البيع، كما يتم الرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين خلال 24 ساعة، من خلال الخط الساخن 19827، مشيرًا إلى أن المصنع يدرس تصنيع الثلاجة 14 قدم، لتغطية كافة متطلبات العملاء بسعر مناسب، كما سيتم طرح العديد من الأجهزة المنزلية الأخرى فى الفترة المقبلة وتطوير بعض الأجهزة الموجودة لدى الشركة حاليًا، وطرحها بنفس الأسعار، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لتغطية كافة متطلبات السوق وبأسعار فى متناول الجميع لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى.

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