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مقتل وإصابة 4 جنود أتراك خلال عملية أمنية شرق البلاد

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مقتل وإصابة 4 جنود أتراك خلال عملية أمنية شرق البلاد مقتل وإصابة 4 جنود أتراك خلال عملية أمنية شرق البلاد

>أنقرة (أ ش أ)

لقى جنديان تركيان مصرعهما فى اشتباكات دارت اليوم السبت، خلال عملية أمنية ضد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستانى الذى تعتبره السلطات التركية جماعة إرهابية فى إقليم بتليس التركى الواقع شرق البلاد.

وذكر مكتب حاكم إقليم بتليس- فى بيان نقلته صحيفة "حريت" التركية -إن جنديين آخرين أصيبا خلال العملية الأمنية التى استهدفت حزب العمال الكردستانى .

وأشار البيان إلى أن عملية اعتقال المسلحين لا تزال جارية قبل أن يعلن المكتب فى تصريح أن القوات التركية تمكنت من تحييد اثنين من مسلحى حزب العمال الكردستانى بعد اشتباكات اندلعت خلال العملية.


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