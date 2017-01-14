اليوم.. انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا النسخو الـ 31 بالجابون

تنطلق اليوم السبت، نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في نسختها الـ31 والتى تستضيفها الجابون فى أربع مدن خلال الفترة من الرابع عشر من الشهر الجارى وحتى الخامس من فبراير بمشاركة 16 منتخبا.

واجهت النسخة الحالية للبطولة العديد من المشكلات حيث كان مقرراً أن تقام هذا العام فى ليبيا، ولكن تم سحب شرف تنظيم البطولة منها بسبب الأوضاع الأمنية المتردية فى البلاد بسبب الحرب والنزاعات الداخلية، لتفوز الجابون بشرف تنظيم الدورة فى الثامن من شهر إبريل الماضى خلال اجتماع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» فى القاهرة.

وكانت البطولة فى الجابون مهددة أيضاً على مدار الشهور الأخيرة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ولكن الاتحاد الأفريقى قرر عدم سحب البطولة من الجابون بعد استقرار الأوضاع بها، وإنهاء المشكلات الأمنية الخاصة بالوضع السياسى فى البلاد.

وكشفت وسائل الإعلام الجابونية أن الرئيس الجابونى على بونجو برفقة الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيكونان فى مقدمة الحضور بحفل الافتتاح بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة، بالإضافة لعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والسفراء.

وأشارت الصحف إلى أن حفل الافتتاح، سيكون بسيطاً ويعكس الثقافة الأفريقية والفلكور التاريخى للقارة السمراء، وجانب من الألوان الفنية والغنائية فى الجابون، وستشترك فيه عدة فرق فنية من البلد المنظم.