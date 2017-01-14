وزير القوى العاملة يدشن حملة «مصر بتناديك»..الأحد المقبل

(أ.ش.أ)

يدشن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، غدًا الأحد، حملة التوعية بالحقوق والواجبات في العمل “مصر بتناديك” على مستوى الجمهورية، تحت شعار “بالعمل ننتج وننافس ونصدر”، والتي تقام تحت رعاية وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

وأكد الوزير، في تصريحات اليوم السبت، إن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات الإنتاجية للصناعات التصديرية، في إطار مشروع ”تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية _ مشروع التصدير”، بالتعاون مع المنظمة.

وأوضح الوزير، أن الحملة ستتناول أيضًا برنامج للتوعية بالمبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، كما سيتم عرض أهم أهداف وأنشطة مكتب المنظمة بالقاهرة، وتقديم عرض شامل لخطة الحملة واستراتيجيتها.

وأشار، إلى أن الحملة ستشمل عرضًا لنماذج من أنشطتها والتعرف على الرسائل الأساسية الخاصة، برفع وعى أطراف علاقة العمل بحقوقهم وواجباتهم، والتي من شأنها تسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.