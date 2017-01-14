غدًا..رئيس بيلاروسيا يبدأ زيارته للقاهرة

(أ.ش.أ)

يبدأ ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، غدًا الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة تستمرليومين، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة، بمناسبة مرور 25 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ والتي ستعطي دفعة قوية لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين مصر وبيلاروسيا تطورات إيجابية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في أول فبراير عام 1992، وتم فتح السفارة البيلاروسية في القاهرة في أغسطس عام 2007.