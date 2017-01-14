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وفاة عربي في حادث اصطدام على شارع رأس الخور

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وفاة عربي في حادث اصطدام على شارع رأس الخور وفاة عربي في حادث اصطدام على شارع رأس الخور

قال العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية إن حادثا وقع في حوالي الساعة 9:37 صباح اليوم بين مركبة من نوع بي ام دبليو يقودها (ج.ح.ل) عربي الجنسية ومركبة أخرى من نوع بيك أب يقودها (ب.أ.س) آسيوي على شارع رأس الخور من جسر بوكدرة باتجاه جسر المعارض.

وكان العربي قائد المركبة الأولى يقود مركبته في المسرب الأيسر بسبب عدم الانتباه والسرعة الزائدة الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالمركبة الثانية المتوقفة على المسرب الأيسر بسبب انفجار الإطار الأيسر ومن قوة الاصطدام أصيب قائد المركبة الأولى بإصابات بليغة و فارق الحياة في مكان الحادث

وأضاف العميد أنه تم التعامل مع الحادث بواسطة فرق العمل من شرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والمرور وفرق الإنقاذ لإخراج المحشورين والإسعاف .

وحضر إلى موقع الحادث العميد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ لشؤون الإنقاذ والمقدم عمر عاشور والمقدم خليفة العوضي والضابط المناوب وضباط الانقاذ.

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