5 خطوات طبيعية لعلاج القولون العصبى بدون مسكنات

كتبت أمنية فايد

قدم الموقع الأمريكى "هيلث" نصائح للدكتور "مارك هيمان" المتخصص فى علاج مشكلات القولون العصبى، أحدث ما توصل له العلم فى مساعدة مرضى متلازمة القولون العصبى لعلاجهم دون اللجوء إلى الأدوية والمسكنات الكثيرة التى أصبحت لا تساعد فى العلاج مؤخرا.

ويقول، تعتبر متلازمة القولون العصبى من أكثر الأمراض المؤلمة والتى يصاب بها الملايين حول العالم، حيث يعانى هؤلاء المرضى من أعراض غير مريحة تتضمن انتفاخ فى المعدة وتقلصات يصاحبهم إما حالات من الإسهال أو الإمساك بالإضافة إلى ألم غير مفهوم فى المعدة.

وتابع، هناك العديد من مرضى القولون العصبى، عاشوا حياتهم على المسكنات وتقبل حالتهم المرضية ولكن هؤلاء يصابوا بأمراض نفسية شديدة مثل الاكتئاب، ولأن العلماء لم يستطيعوا التوصل لسبب المرض، ولكن غالبيتهم يرجعون السبب فى الإصابة بمتلازمة القولون العصبى إلى تناول الأطعمة عالية الألياف مع حساسية هؤلاء من بعض الأطعمة الغنية بالألياف.

وأضاف "هيمان"، اعتمد مرضى متلازمة القولون العصبى على الأدوية المضادة للتشنج والمسكنات بالإضافة إلى أدوية الأعراض كالإمساك أو الإسهال، معظم هذه العلاجات لا تقوم بالتخلص من الألم لأنها لا تعالج الأسباب الكامنة وراء مشكلة القولون، وقد ساعدت البحوث الحديثة تحديد الأسباب الكامنة وراءها لأكثر من 15 سنوات ولقد تم علاج بنجاح متلازمة القولون العصبى والجهاز الهضمى شروط أخرى باستخدام طرق بسيطة تساعد على تحديد وإزالة الأسباب الكامنة ويعيد وظيفة الجهاز الهضمى الطبيعية والصحية.

1. إجراء اختبار الحساسية الغذائية للتعرف على الأطعمة التى تسبب حساسية الجهاز العضمى، ويتم القيام بذلك لمدة 12 أسبوع للتأكد من كل أنواع الأطعمة.

2. هناك الكثيرون لا يستطيعون الصمود لمدة 12 أسبوعا لاختبار كل أنواع الأطعمة، لذلك هناك قائمة من الأطعمة الأكثر شيوعا فى حساسية الجهاز الهضمى مثل الحليب، الجلوتين، الخميرة، البيض، الذرة، فول الصويا، والفول السودانى، وبمجرد إبعاد كل نوع منهم من بين الوجبات الغذائية التى يأكلها مريض القولون العصبى ويشعر بالراحة يصبح السبب فى مرضه الماضى هو حساسية الطعام.

3. من أسباب الآلام القولون العصبى زيادة نمو البكتيريا فى المعدة لذلك يمكن أن يتناول المريض مضاد للفطريات لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وبمجرد الراحة تكون هذه البكتيريا هى السبب فى انتفاخ وآلام المعدة.

4. إعادة ملء الجهاز الهضمى بالبكتيريا الجيدة عن طريق تناول أقراص "البروبيوتيك" التى تساعد فى إعادة إنتاج البكتيريا الجيدة فى المعدة وهو ما يساعد فى صحة وظيفة الجهاز الهضمى.

5. الاستفادة من العناصر الغذائية التى تساعد على شفاء بطانة القناة الهضمية مثل زيت السمك، والزنك، وفيتامين (أ)، الجلوتامين.