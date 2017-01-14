الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء غدا وتحسن الطقس الاثنين

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سقوط الأمطار مستمر حتى غدا الأحد على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار ستسقط بغزارة على السواحل الشمالية وستمتد لمحافظات الوجه البحرى والقاهرة، حتى محافظات شمال الصعيد، وسيناء، وكذلك على الطرق الصحراوية.

وأكد عبد العال، أن الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، موضحا أنه ستنشط الرياح بشكل ملحوظ على أغلب المناطق وستكون مثيرة للرمال والأتربة شمالا، مما يؤدى إلى الشعور ببرودة الطقس الشديدة، كما ستؤدى إلى إضراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر.

وأشار عبد العال، إلى أنه بدءا من يوم الاثنين ستعود درجات الحرارة إلى طبيعتها، كما ستقل فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وحذر عبد العال المواطنين من الشبورة المائية على الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية صباحا، مناشدا إياهم فى الوقت نفسه بارتداء الملابس الثقيلة والحذر أثناء القيادة، وخاصة فى أوقات نزول الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

ودعا عبد العال المسئولين بالمحافظات التى يتوقع حدوث سوء الأحوال الجوية فيها إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها، موضحا أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتى 24646721.