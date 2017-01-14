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مدرب المنتخب: أحمد حجازى جاهز بنسبة 100% لأمم الجابون

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مدرب المنتخب: أحمد حجازى جاهز بنسبة 100% لأمم الجابون مدرب المنتخب: أحمد حجازى جاهز بنسبة 100% لأمم الجابون

>رسالة الجابون - حاتم رضا

كشف أسامة نبيه مدرب منتخب ، أن أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول جاهز بنسبة 100% لبطولة أمم أفريقيا 2017 التى ستنطلق اليوم بالجابون.

 

يبدأ منتخب مصر مبارياته الثلاثاء المقبل بمواجهة مالى فى المجموعة الرابعة ثم أوغندا يوم 21 يناير وغانا يوم 25 على أن يتأهل الأول وثانى المجموعة إلى دور الـ8.

 

كان حجازى يعانى من إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها مع الأهلى قبل أن يتم ضمه لمعسكر ويتم شفاؤه من الإصابة.

 

يعد حجازى أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الأرجنتينى هيكتور كوبر فى التشكيلة الأساسية للفراعنة.


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مصر 365

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