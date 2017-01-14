توقيف 3 متطرفين والعثور على أسلحة خلال عمليات دهم في إسبانيا

(أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الأسبانية، توقيف ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم جهاديون، أمس، في جيب سبتة الأسباني في المغرب، وفي فيغيراس (شمال غرب أسبانيا)، والعثور على أسلحة خلال مداهمات جرت بعد اعتقالهم.

و أوضحت الوزارة، في بيان أن رجلين أوقفا في سبتة، ينتميان إلى مجموعة “في مرحلة متقدمة من التطرف”، وبرهنا على “درجة عالية من التصميم” على ارتكاب أعمال إرهابية، وأكد ناطق باسم الوزارة، أن الرجلين يحملان الجنسية الأسبانية.

وعثر على سلاح ناري وثلاث قطع من السلاح الأبيض بعد توقيفهما من قبل الحرس المدني في الجيب، الواقع مقابل مضيق جبل طارق تمامًا، ويضم 87 ألف نسمة يعانون من البطالة والفقر.

وأوقف فى فيجراس، مغربي يحمل وثائق هوية هولندية، عاد مؤخرًا إلى الأراضي الأسبانية، ويشتبه بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش.

وأعلنت الوزارة، أن الشرطة تمكنت من رصده بفضل مساعدة من الشرطة الهولندية واستخبارات دول عدة لم تحدد.