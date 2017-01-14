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بالصور.. البحيرة تتحول إلى برك ومستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة

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بالصور.. البحيرة تتحول إلى برك ومستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة بالصور.. البحيرة تتحول إلى برك ومستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح والرعد والعواصف الشديدة، ما أدى إلى الحد بشكل كبير من الحركة التجارية، وتحوّلت الشوارع إلى أوحال وطين وبرك ومستنقعات.

 

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق شوارع مدن رشيد وإدكو وكفر الدوار ودمنهور، وتسببت فى محاصرة المياه لمنازل المواطنين، حيث استمر هطول الأمطار لساعات متصلة، مما أدى إلى غرق الشوارع، وارتفعت المياه على أرصفة الشوارع بارتفاع ربع متر.

 

من جانبه طالب العديد من أهالى محافظة البحيرة كافة المسئولين بمحافظة البحيرة وعلى رأسهم المحافظ الدكتور محمد سلطان بسرعة مواجهة هذه الأمطار قبل أن تتحول الأزمة لكارثة كبرى، وتغرق مياه الأمطار المنازل.

 

ومن جانبه وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتكثيف أعمال كسح مياه الأمطار بالمدن والمراكز وعمل ورديات مسائية لعدم تراكم القمامة لليوم الثانى كى لا تتسبب فى سد الصفايات، مع تطهير وتسليك صفايات المطر والتأكد من جاهزيتها لاستقبال تصرفات الأمطار وتجمعات المياه بكافة المدن. 

 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب بتنفيذ حملة مكبرة بجميع هندسات حى شبرا تم فيها إزالة كافة تراكمات القمامة ورفع المخلفات بشوارع الحى وكذا العمل على كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع. 

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مصر 365