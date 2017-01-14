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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة بالغربية.. وطوارئ بمجالس المدن

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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة بالغربية.. وطوارئ بمجالس المدن بالصور.. سقوط أمطار متوسطة بالغربية.. وطوارئ بمجالس المدن

>الغربية - عادل ضرة

تعرضت محافظة الغربية صباح اليوم السبت، إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بالرياح على جميع أنحاء المحافظة وتكدست حركة المرور على الطرق السريعة والفرعية، وغطت السحب الكثيفة سماء المحافظة، وتجمعت المياه أسفل الكبارى والأنفاق مما تسبب فى تعطل حركة المرور بهذه المناطق.

 

ورفعت محافظة الغربية الطوارئ فى جميع مجالس المدن والأحياء للتدخل الفورى حال حدوث أى أحداث طارئة، وتجهيز سيارات شفط المياه للنزول للشوارع لشفط المياه المتراكمة.

 

فى الوقت الذى شهدت فيه مدينة المحلة تقاعس المسئولين بمجلس المدينة وحى ثان المحلة فى إغلاق بلوعات الأمطار عى جانبى الطريق بداية من مدخل المدينة وحتى ميدان الشون وهو ما قد يتسبب فى سقوط السيارات بها ووقوع مرورية .

 

 


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