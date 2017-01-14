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عاشور يطالب بإلغاء حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لإيواء مطلوبين

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عاشور يطالب بإلغاء حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لإيواء مطلوبين عاشور يطالب بإلغاء حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لإيواء مطلوبين

سامح عاشور

طلب سامح عاشور، نقيب المحامين، أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل، استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حكم حبسهم فى تهمة إيواء مطلوبين الغاء الحكم واحالة الدعوى للنيابة لإتخاذ شؤنها على ضوء ما تسفر عن محاكمة محمود السقا وعمرو بدر إداري شبرا الخيمة، وهما المتهمان الذين تم القبض عليهما داخل النقابة.

وأشاد عاشور بالمحكمة لما سوف تسطره فى الدعوى ويحكوها لأولادهم فى الوقت الذي نحن بعيدين عن السياسة وأن المتهمين لا يمثلون أنفسهم فقط ولا الصحفيين ولكن يمثلون القوى الناعمة.

وكانت قد أسدلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كلاً من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما ، وهى القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة .

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