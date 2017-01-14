«تنمية المجتمع» تُصدر أكثر من ستة آلاف بطاقة للإرتقاء بجودة خدمات كبار السن

أعلنت وزارة تنمية المجتمع إصدارها أكثر من 6000 بطاقة "مسرة" وذلك بعد مرور شهر من إطلاقها، وتهدف البطاقة إلى الارتقاء في جودة الخدمات المقدمة لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60عاما في كافة أنحاء الدولة من خلال باقتها المتنوعة من الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجاتهم ، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في الدولة التي زاد عددها من 10 شركات في الأسبوع الأول من إطلاق البطاقة إلى 60 شركة.

وشهدت مكاتب الشؤون الاجتماعية والمنافذ التابعة للوزارة البالغ عددها 27 في مختلف أنحاء الدولة حضورا مكثفا من المستفيدين للحصول على البطاقة ، وبلغ عددهم 3517من فئة الإناث ، و3363من فئة الذكور.

وقالت منى المزكي مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية برأس الخيمة "تلقينا العديد من ردود الفعل الإيجابية من المستفيدين وأبنائهم لما للبطاقة من دور في تسهيل العديد من الخدمات التي تعنى بهذه الفئة".

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لهذه المبادرة، والتعبير عن مسؤولياتها المجتمعية تجاه دعم الفئات والشرائح المختلفة في المجتمع، ودعت المؤسسات الأخرى إلى المشاركة في دعم الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة من خلال توفير الدعم لفئة كبار السن.

وتؤكد الوزارة استمرارية جهودها في تطوير وتحديث خدمات مسرة من خلال التعاون مع شركائها واستقطاب شراكات جديدة من مختلف القطاعات تضم خدماتها للبطاقة فيما يتواءم مع احتياجات كبار السن .

والجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع أصدرت هذه البطاقة ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير الخدمات في الوزارة وتعزيز سبل التواصل مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كافة الاحتياجات والاستحقاقات المتعلقة بحاملي بطاقة مسرة في الدولة.