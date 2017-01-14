بلدية أبوظبي تواجه السكن العشوائي وتحرر مخالفات تصل إلى 100 ألف درهم

تواصل بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين حملاتها الهادفة إلى تنظيم السكن العشوائي وإشغال الوحدات السكنية وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، حيث تستمر حملات مكافحة ظاهرة التكدس السكاني في أبوظبي ومراكزها الخارجية لتشمل هذه الحملات جميع المناطق الواقعة ضمن نطاق اختصاصات البلدية ، وعلى محورين ، الأول استهدف الوحدات السكنية والفلل والبيوت العادية ، والمحور الثاني ركز على مساكن العمال الدائمة والمؤقتة .

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الحملات تأتي ضمن إطار رؤية دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي الهادفة إلى توفير أعلى معاير الصحة والسلامة لسكان أبوظبي وضواحيها وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين.

وأِشارت البلدية أنها حررت خلال حملاتها أكثر من 60 مخالفة وإنذار بحق المخالفين لقانون إشغال الوحدات السكنية خلال العام الماضي 2016 ، بينا سجل العام 2015 عددا كبيرا من المخالفات ،الأمر الذي يعني نجاح البلدية في حملاتها التوعوية والتثقيفية بشأن إشغال الوحدات السكنية .

ونوهت البلدية أن الحملات التي تستهدف تنظيم إشغال الوحدات السكنية تحكمها قوانين وضوابط واضحة حيث تستند البلدية في هذا الصدد على القانون رقم 1 لسنة 2011 والذي ينص على تغريم المخالف بمبلغ يتراوح ما بين 10.000 درهم وبين 100 ألف درهم سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلا أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها. وأشارت البلدية أنه في حال تكرار المخالفة فتبدأ المخالفة من 100 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم ، وفي كلا الحالتين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.

وضمن هذا الإطار نفذت البلدية العديد من الحملات التفتيشية والرقابية والتثقيفية والتوعوية خلال العام الماضي لمواجهة ظاهرة السكن العشوائي ، ومنها حملات في منطقة الوثبة، لتشمل بني ياس- الوثبة-الشامخة-الشوامخ-شخبوط-جنوب الشامخة-الفاية العزب-الختم- النهضة الجديدة-لنهضة العسكرية)، مستهدفة الشركات ،العزاب والعمال، العائلات المخالفة لقانون أشغال الوحدات السكنية.