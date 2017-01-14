وزيرة التعاون الدولى تصل سوهاج لتوقيع عقود مشروعات بــ5 ملايين جنيه

سوهاج محمود مقبول

استقبل منذ قليل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بمطار سوهاج الدولى، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، التى تزور المحافظة لتوقيع عقود مشرعات متناهية الصغر بقيمة 5 ملايين جنيه، وتسليم عقود مشروعات كثيفة العمالة.

ومن المقرر أن تستهل الوزيرة جولتها اليوم أعمال الصيانة والتطوير بالدير الأحمر، وتستكمل جولتها بسوهاج بالتوجه لمدينة أخميم لزيارة مشروعات إقراض متناهية الصغر، وتزور 3 مشروعات لسيدات حاصلات على قروض متناهية الصغر داخل منازلهن لتصنيع المفروشات وتجارة الغلال.

وتختتم الوزيرة جولتها، التى يرافقها فيها المحافظ، بالتوجه إلى حى الكوثر لزيارة مشروعات متناهية الصغر وتشغيل منتجات نسيج يدوى، ومشروع تصنيع زجاج بتكلفة 750 ألف جنيه بتمويل سعودى، ومشروع تصنيع بسكوت بمليون جنيه بتمويل البنك دولى.