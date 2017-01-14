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​النشرة المرورية.. سيولة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

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​النشرة المرورية.. سيولة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة ​النشرة المرورية.. سيولة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

 

تشهد الطرق الرئيسية فى محافظة القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، حالة من السيولة المرورية، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية لملاحظة حركة السيارات لتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور و الكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب أى كثافات مرورية تظهر بالمحاور وإزالة أى معوقات مرورية.

النشرة المرورية

وظهرت بعض الكثافات المتحركة أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مناطق مدينة نصر اتجاه التحرير بسبب زيادة الأحمال وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين، وكذلك الأمر بميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

شارع-رمسيس.mp4.Still001

وشهد محيط جامعة القاهرة بعض الكثافات المرورية نتيجة لأعمال إنشاء نفق للسيارات بميدان النهضة مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش كما ظهرت كثافات متحركة بمحيط أعمال محور أحمد عرابى فى المهندسين بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة.

جوزيف-تيتو-النزهة.mp4.Still001

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

النشرة المرورية (2)

كما شهدت كافة الطرق انتشار الحملات المرورية، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين باتباع قواعد المرور، منعا لوقوع الطرق مثل السير عكس الاتجاه.


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مصر 365

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