اليوم..انتخابات لجنة الأندية..ومرتضى منصور يقترب من حسم اللقب بالتزكية

كتب محمد مراد - محمد ربيع

تقام فى الثانية ظهر اليوم السبت، انتخابات لجنة الأندية باتحاد الكرة فى حضور مندوبى الـ18 ناديا من الدورى الممتاز لانتخاب رئيس اللجنة إلى جانب نائبين و6 أعضاء من الأندية وعضوين من مجلس إدارة اتحاد الكرة يتم اختيارهما من قبل الجبلاية.

اقترب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من الفوز برئاسة لجنة الأندية للعام الثالث على التوالى بالتزكية بعد رفض أكثر من رئيس نادى الترشح لهذا المنصب فور علمهم برغبة رئيس الزمالك فى التواجد فى رئاسة اللجنة.

وقام محمد رفعت المدير التنفيذى للجنة الأندية بإرسال الدعوة إلى الـ18 ناديا لحضور الانتخابات على رأسهم الأهلى الرافض خلال الساعات الأخيرة التواجد فى اللجنة بداعى أن قراراتها عبارة عن توصيات ترفع لمجلس إدارة اتحاد الكرة وليست قرارات رسمية.