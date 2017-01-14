السيسي يلتقى رئيس بيلاروسيا غدا لبحث سبل التعاون بين البلدين

القاهرة(أ ش أ)

يزور الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، القاهرة غدا ولمدة يومين، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تأتى الزيارة بمناسبة مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتى ستعطى دفعة قوية لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين مصر وبيلاروسيا تطورات إيجابية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية فى أول فبراير عام 1992، وتم فتح السفارة البيلاروسية فى القاهرة فى أغسطس عام 2007، وسفيرها الحالى هو سيرجى راتشكوف بينما السفير المصرى بموسكو محمد البدرى هو سفير غير مقيم لمصر فى مينسك.