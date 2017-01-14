ضبط خراط بكمين رأس غارب بحوزته ربع كيلو حشيش مخدر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الخدمة المعينة بكمين رأس غارب شمال البحر الأحمر من ضبط خراط وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد محمود إمام رئيس مباحث قسم شرطة غارب يفيد تمكن النقيب كريم العمرى الضابط المعين بخدمة كمين رأس غارب من ضبط المدعو "أيمن.ف. خ" 40 سنة خراط ومقيم شبرا الخيمة أول قليوبية وبحوزته عدد 3 قطع كبيرة الحجم "طربة" من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 800 جنيه وهاتف محمول أثناء اتجاهه للغردقة داخل أتوبيس متجها إلى مدينة الغردقة .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وبالكشف جنائيا عن المتهم تبين سابقة اتهامه فى قضيتين "سرقة وسلاح أبيض" آخرها القضية رقم 1016/2002 جنح قسم سيدى جابر الإسكندرية " سلاح أبيض".

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 120 إدارى قسم شرطة رأس غارب لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة .

وفى القصير تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المدعو "جيلانى. م" صياد مقيم الجرف – القصير السابق اتهامه فى عدد 10 قضايا "مخدرات ؛ سرقة " آخرها القضية رقم 80 /2016 إدارى مرسى علم وبحوزته عدد 54 لعقار " التامول " وكذا قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 15 جرام مبلغ مالى 295 جنيه وهاتف محمول تحرر عن الواقعة المحضر رقم 44 إدارى قسم شرطة القصير لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة .

كما تمكن ضابط مباحث قسم الاشتباه والأكمنة والمعين بخدمة كمين الأحياء " الفترة المسائية " من ضبط المدعو "على.ع.ع" 26 سنة عامل ومقيم حى العرب – الدهار – الغردقة وبحوزته عدد 2 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي200 جرام ؛ مبلغ مالى 200 جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار تحرر عن الواقعة المحضر رقم 294 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة .

وفى نطاق قسم أول الغردقة تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط المدعو " محمد. ا. ش" 56 سنة عاطل ومقيم الدهار – ثان الغردقة وبحوزته على عدد 16 قطع متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 120 جنية وهاتف محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول لاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر رقم 317 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.