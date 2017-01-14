القبض على 22 عاطلا بحوزتهم 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية بالمنوفية

شنت مباحث مركز ى بركة السبع وقويسنا بمديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، والرائد أحمد العشماوى رئيس مباحث مركز بركة السبع.

أسفرت الحملة عن ضبط، 20 متهما هاربين من أحكام قضائية، و22 عاطلا وبحوزتهم مواد مخدرة عبارة عن 10 كيلو بانجو، وكيلو حشيش، وأسلحة نارية عبارة 9 فرد خرطوش، 5 بنادق خرطوش، كما تم تنفيذ 1350 حكما قضائيا، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.