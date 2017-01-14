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"تغريدة الوداع" لـ باراك أوباما تحطّم الأرقام القياسية

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الخميس 12-01-2017 23:56

أثارت تغريدة الوداع التي أطلقها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما Barack Obama، وشكر فيها الشعب الأمريكي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت الأكثر شعبية له على الحساب الرئاسي.

وكتب الرئيس أوباما ليل الثلاثاء تغريدة قال فيها: "شكراً لكم على كل شيء.. مطلبي الأخير منكم هو نفس مطلبي الأول. أطلب منكم أن تؤمنوا، ليس في قدرتي على خلق التغيير، بل في قدرتكم أنتم".

وحتى اليوم أعيد إرسال التغريدة أكثر من 700 ألف مرة.

وقال نيك باسيليو، الناطق باسم تويتر، إن ذلك يتخطى تغريدة أوباما التي أرسلها بعد قرار المحكمة العليا في يونيو 2015 برفع الحظر على زواج المثليين في إحدى الولايات.

يشار الى أن حساب الرئاسة يتابعه أكثر من 13 مليون متابع، بينما يتابع حساب أوباما الشخصي أكثر من 80 مليون متابع.

 

 

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