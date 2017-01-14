نصب تذكاري لعملاق بولييود أميتاب باتشان في متحف مدام توسو

كرّم متحف مدام توسو نجم بولييود أميتاب باتشان Amitabh Bachachan بكشف النقاب عن تمثال من الشمع له قبيل افتتاح فرع للمتحف في نيودلهي في وقت لاحق هذا العام، كون باتشان أحد أشهر نجوم السينما في الهند وأكثرهم تأثيراً.

وقال مارسيل كلوس المدير بشركة مرلين انترتينمنتس المختص بفتح فروع جديدة في الأسواق الناشئة: "تطلعنا إلى الثقافة السائدة وبالطبع لدينا الكثير من الزوار الهنود في مزاراتنا القائمة بالفعل، حيث كانت إفاداتهم إيجابية للغاية، لذلك قررنا أن نكون موجودين هناك."

وبمناسبة الكشف عن التمثال الجديد التقط الزوار صوراً لأنفسهم مع تمثال باتشان وكذلك مع تمثال من الشمع لنجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا Lady Gaga.

يذكر ان فرع نيودلهي المقام فوق سينما ريجال الشهيرة بوسط المدينة هو أول فرع في الهند لمتحف مدام توسو والفرع الثالث والعشرين على مستوى العالم والتاسع في آسيا.

وسيضم الفرع تماثيل من الشمع لشخصيات هندية بارزة منها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمثاله موجود بالفعل في متحف لندن وكذلك نجم الكريكيت ساشين تندولكار.

جمهور أميتاب باتشان يشعر باليأس بسببه

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