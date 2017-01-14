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الأهلي يختبر "ضامة" غالى و"كاحل" جمعة قبل مران اليوم

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الأهلي يختبر "ضامة" غالى و"كاحل" جمعة قبل مران اليوم الأهلي يختبر "ضامة" غالى و"كاحل" جمعة قبل مران اليوم

>كتب فتحى الشافعى

يخضع حسام غالي، قائد الأهلي، لفحص طبي من قبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للتأكد من سلامته قبل المشاركة في المران الجماعي اليوم السبت.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم، السبت، بعد الراحة التى حصل عليها أمس عقب فترة تدريبات عدة أيام، ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل على كأس السوبر بالإمارات، ويقود حسام البدري المدير الفني مران اليوم بعد وصوله من كندا.

كان غالي قد اشتكى فى مران أمس الخميس من إجهاد فى العضلة الضامة ولم يستكمل المران، لكن طبيب الأهلي قال إن حالته مستقرة ولن تعوقه عن المشاركة في المران الجماعي اليوم.

كما يخضع صالح جمعة، لاعب الفريق لفحص طبى على هامش المران ذاته لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من كدمة فى الكاحل تعرض لها خلال تدريبات الفريق مؤخراً، وحرمته من التدريبات الجماعية على مدار اليومين الماضيين.


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